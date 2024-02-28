Dünyanın en değerli milli takımları
Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu. Almanya merkezli futbol sitesi Transfermarkt verilerinden faydalanılarak hazırlanan listede Türkiye'de ilk 25'in içinde yer alıyor. İşte piyasa değeri en yüksek, dünyanın en pahalı milli takımları...
10 - URUGUAY
Değer: 487.50 milyon Euro
(Fotoğraf: 2018)
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9 - HOLLANDA
Değer: 503 milyon Euro
(Fotoğraf: 2022)
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8 - İTALYA
Değer: 610.50 milyon Euro
(Fotoğraf: 2022)
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7 - ALMANYA
Değer: 654 milyon Euro
(Fotoğraf: 2022)
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