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Dünyanın en değerli milli takımları

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu. Almanya merkezli futbol sitesi Transfermarkt verilerinden faydalanılarak hazırlanan listede Türkiye'de ilk 25'in içinde yer alıyor. İşte piyasa değeri en yüksek, dünyanın en pahalı milli takımları...

Dünyanın en değerli milli takımları - Sayfa 1

10 - URUGUAY

Değer: 487.50 milyon Euro

(Fotoğraf: 2018)

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Dünyanın en değerli milli takımları - Sayfa 2

9 - HOLLANDA

Değer: 503 milyon Euro

(Fotoğraf: 2022)

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Dünyanın en değerli milli takımları - Sayfa 3

8 - İTALYA

Değer: 610.50 milyon Euro

(Fotoğraf: 2022)

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Dünyanın en değerli milli takımları - Sayfa 4

7 - ALMANYA

Değer: 654 milyon Euro

(Fotoğraf: 2022)

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