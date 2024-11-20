Dünyanın en iyi 100 stadyumu açıklandı! Listede Türkiye'den 3 stadyum yer aldı...
Dünyanın en iyi 100 stadyumu açıklandı! Listede Türkiye'den 3 stadyum yer aldı...
İngiliz merkezli FourFourTwo dergisi, dünyanın en iyi stadyumları listesini yayınladı. 100 stadyumluk dev listede Türkiye'den 3 stadyum da yerini aldı. Dünyanın dört bir yanından farklı kulüplerin ve milli takımların stadyumlarının yer aldığı listede dikkat çeken statlar bulunuyor. İşte dünyanın en iyi 100 stadyumu listesinde ilk 10'a girmeyi başaran statlar...
10. San Siro
İtalya
1 | 13
9. Wembley
İngiltere
2 | 13
8. Hotspur Stadium
İngiltere
3 | 13
7. Camp Nou
İspanya
4 | 13
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