  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Spor
  4. Dünyanın en iyi 100 stadyumu açıklandı! Listede Türkiye'den 3 stadyum yer aldı...

Dünyanın en iyi 100 stadyumu açıklandı! Listede Türkiye'den 3 stadyum yer aldı...

İngiliz merkezli FourFourTwo dergisi, dünyanın en iyi stadyumları listesini yayınladı. 100 stadyumluk dev listede Türkiye'den 3 stadyum da yerini aldı. Dünyanın dört bir yanından farklı kulüplerin ve milli takımların stadyumlarının yer aldığı listede dikkat çeken statlar bulunuyor. İşte dünyanın en iyi 100 stadyumu listesinde ilk 10'a girmeyi başaran statlar...

Dünyanın en iyi 100 stadyumu açıklandı! Listede Türkiye'den 3 stadyum yer aldı... - Sayfa 1

10. San Siro

İtalya

1 | 13
Dünyanın en iyi 100 stadyumu açıklandı! Listede Türkiye'den 3 stadyum yer aldı... - Sayfa 2

9. Wembley

İngiltere

2 | 13
Dünyanın en iyi 100 stadyumu açıklandı! Listede Türkiye'den 3 stadyum yer aldı... - Sayfa 3

8. Hotspur Stadium

İngiltere

3 | 13
Dünyanın en iyi 100 stadyumu açıklandı! Listede Türkiye'den 3 stadyum yer aldı... - Sayfa 4

7. Camp Nou

İspanya

4 | 13