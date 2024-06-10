Dünyanın en iyi 30 kulübü açıklandı: Süper Lig'den takımlar da listede
IFFHS'nin verilerine göre son bir yılın en iyi takımları belirlendi. İlk 30'a Süper Lig'den den takımlarda girmeyi başardı. Peki, Süper Lig'den ilk 30'a giren kulüpler hangileri? İşte, dünyanın en iyi 30 kulübü...
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki 1 yıllık dönemin en iyi takımları listesini yayımladı. İngiliz ekibi Manchester City'nin ilk sırada yer aldığı listede ilk 30'a Türkiye'den iki takım girdi.
Listede yer alan takımların sıralaması şöyle:
1 | 31
1- Manchester City (İngiltere): 401 Puan
2 | 31
2- Bayer Leverkusen (Almanya): 355 Puan
3 | 31
3- Real Madrid (İspanya ): 333 Puan
4 | 31