Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımları kaçıncı sırada?
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Temmuz 2023 ile 30 Haziran 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi kulüplerini sıraladı. İlk 30'da iki Türk takımı yer aldı. İşte ilk 10 sırada yer alan takımlar ve Türk kulüplerinin listedeki yeri...
1- Real Madrid (İspanya)
371 Puan
1 | 14
2- Manchester City (İngiltere)
369 Puan
2 | 14
3- Bayer 04 Leverkusen (Almanya)
355 Puan
3 | 14
4- Atalanta (İtalya)
316 Puan
4 | 14