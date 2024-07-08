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  4. Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımları kaçıncı sırada?

Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımları kaçıncı sırada?

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Temmuz 2023 ile 30 Haziran 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi kulüplerini sıraladı. İlk 30'da iki Türk takımı yer aldı. İşte ilk 10 sırada yer alan takımlar ve Türk kulüplerinin listedeki yeri...

Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımları kaçıncı sırada? - Sayfa 1

1- Real Madrid (İspanya)

371 Puan

1 | 14
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımları kaçıncı sırada? - Sayfa 2

2- Manchester City (İngiltere)

369 Puan

2 | 14
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımları kaçıncı sırada? - Sayfa 3

3- Bayer 04 Leverkusen (Almanya)

355 Puan

3 | 14
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımları kaçıncı sırada? - Sayfa 4

4- Atalanta (İtalya)

316 Puan

4 | 14