Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi! İşte Türk takımlarının sırası...
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasındaki dünyanın en iyi kulüplerini sıraladı. IFFHS listesinde Türk kulüplerinin yeri değişti. İşte listedeki ilk 10 takım ve Türk kulüplerinin sıralamadaki yeri...
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi kulüpleri sıralamasını güncelledi. İşte ilk 10 takım ve Türk kulüplerinin sıralaması
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