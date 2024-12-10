Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Türk takımları kaçıncı sırada?
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Aralık 2023 - 30 Kasım 2024 arasındaki verileri dikkate alarak dünyanın en iyi takımlarını listeledi. Listenin ilk 40 sırasında 2 Türk takım yer aldı. Süper Lig'in devlerinin yaptığı sıçrama dikkat çekti.
IFFHS son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları sıralamasını güncellendi. "Dört büyükler"den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş listede yükselirken, Trabzonspor ise geriledi.
Son güncellemenin ardından oluşan liste şöyle:
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