Efsane futbolcu Andriy Shevchenko'dan Arda Güler yorumu: Yeni bir yıldız doğuyor
Ukrayna futbolunun sembollerinde Andriy Shevchenko, Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Shevchenko, "Birbirinden değerli oyuncularınız var. Onlardan biri Arda Güler. Genç ama çok büyük bir yetenek. Turnuva süresince şunu gördüm. Herkesi büyüleyen bir oyun tarzı ve tekniği var. Gerçekten yeni bir yıldız doğuyor diyebiliriz." diye konuştu.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), çok sayıda acı tatlı ana ev sahipliği yaptı. Dünya yıldızları, milli takımlarının formasını giyerek yeşil sahalarda fırtına estirdi.
Dünya yıldızlarının milli takımlarının formasını giyerek fırtına estirdiği organizasyon futbol otoritelerinden tam not aldı. O tam not verenlerden biri de Ukraynalı futbol efsanesi Andriy Shevchenko oldu.
Dev turnuvayı TRT SPOR'un İtalya Muhabiri Dündar Keşaplı'ya değerlendiren Shevchenko, “Avrupa Futbol Şampiyonası bana göre çok iyi organize edildi. Doğrusu UEFA yetkilileri ve Almanya Futbol Federasyonu bana göre çok güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Sorunsuz ve başarılı bir turnuvanın geride kaldığını düşünüyorum” dedi.
Aynı zamanda Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı da olan Shevchenko, şampiyonada hafızalara kazınan birçok an yaşandığını ancak tribünlerdeki atmosferin asla unutulmayacağını söyledi. Shevchenko, bu konuda şunları dile getirdi: