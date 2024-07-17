Efsane futbolcu Andriy Shevchenko'dan Arda Güler yorumu: Yeni bir yıldız doğuyor

Dev turnuvayı TRT SPOR'un İtalya Muhabiri Dündar Keşaplı'ya değerlendiren Shevchenko, “Avrupa Futbol Şampiyonası bana göre çok iyi organize edildi. Doğrusu UEFA yetkilileri ve Almanya Futbol Federasyonu bana göre çok güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Sorunsuz ve başarılı bir turnuvanın geride kaldığını düşünüyorum” dedi.