En çok canlı izleyiciye ulaşan spor etkinlikleri belli oldu
En çok canlı izleyiciye ulaşan spor müsabakaları listelendi. İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali, en çok canlı izleyiciye ulaşan spor etkinlikleri arasında kendine yer edindi. Söz konusu spor organizasyonları arasında ilk 5'te 3 futbol karşılaşması yer aldı. İşte en fazla canlı seyirciye ulaşan spor müsabakaları...
İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter'in İstanbul'da karşılaştığı 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, son üç yıldır en fazla canlı izleyici sayısına ulaşan spor etkinlikleri arasına girdi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 10 Haziran 2023'te oynanan Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, her sene düzenlenen spor organizasyonlarında 2021-2023 yıllarındaki küresel izleyici kitlesi göz önünde bulundurularak hazırlanan listede ikinci sırayı aldı.
Manchester City'nin Inter'i 1-0 yenerek turnuva tarihindeki ilk zaferini elde ettiği final maçında canlı izleyici sayısı 140,4 milyon oldu.
En fazla canlı izleyici sayısına ulaşan spor organizasyonları arasında ilk 5'te 3 futbol karşılaşması yer aldı.