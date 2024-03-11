En çok faul yapılan takımlar belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük fark

Transfermarkt, Süper Lig'de bu sezon en çok faul yapılan takımları listeledi. 14.47 ile maç başına en fazla faul yapan takım Samsunspor olurken faul yapılan takımlar sıralamasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük fark var.

Süper Lig'de en çok faul yapılan takımlar şöyle: