En çok gelir elde eden futbol takımları belli oldu: 5 sezon sonra zirveye oturdu 2022-2023 sezonunun en çok gelir elde eden takımları belli oldu. Real Madrid, 5 sezon sonra zirveye çıktı. Listenin ilk sırasına yerleşen Real Madrid'in gelirlerini bir önceki sezona göre 118 milyon Euro artırdığı belirtildi. İşte Deloitte Futbol Para Ligi'nin yeni raporuna göre, söz konusu sezonda en çok gelir elde eden takımlar...

Real Madrid, 2022-23 sezonunda elde ettiği 831,4 milyon Euro gelirle listenin ilk sırasında yer aldı. 1 | 6

Madrid ekibini, Manchester City 826 milyon Euro ile takip etti. 2 | 6

Paris Saint Germain ise 802 milyon Euro ile üçüncü oldu. 3 | 6