En çok taraftarı bakın kim topladı? 3. sıradaki takım herkesi şaşırttı: İşte taraftar Sıralaması...
Trendyol Süper Lig’de en çok taraftara sahip takımlar belli oldu. 19 kulübün yer aldığı listede ilk 3'teki takımlar dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in resmi X hesabı üzerinden, Nisan ayına ait taraftar ortalamaları kamuoyuyla paylaşıldı. Mart ayında küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'un Nisan ayında bazı Süper Lig takımlarını geride bırakarak alt sıraların üzerine çıkması dikkat çekti.
İşte Nisan ayı taraftar ortalaması...
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