En değerli genç futbolcular açıklandı: İlk 10'da 2 Türk yer aldı! İşte güncel piyasa değerleri...
En değerli genç futbolcular açıklandı: İlk 10'da 2 Türk yer aldı! İşte güncel piyasa değerleri...
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi "CIES", dünyanın en değerli 21 yaş altı 100 futbolcusunu belirledi. Listenin ilk 10 sırasında milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız da yer aldı. İşte en değerli 21 yaş altı 100 futbolcu listesinin ilk 10 sırası...
10- KENAN YILDIZ / JUVENTUS
72.3 MİLYON EURO
1 | 10
9- KOBBIE MAINOO / MANCHESTER UNITED
74.8 MİLYON EURO
2 | 10
8- ARDA GÜLER / REAL MADRID
76.7 MİLYON EURO
3 | 10
7- RICO LEWIS / MANCHESTER CITY
87.2 MİLYON EURO
4 | 10
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