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  4. En değerli genç futbolcular açıklandı: İlk 10'da 2 Türk yer aldı! İşte güncel piyasa değerleri...

En değerli genç futbolcular açıklandı: İlk 10'da 2 Türk yer aldı! İşte güncel piyasa değerleri...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi "CIES", dünyanın en değerli 21 yaş altı 100 futbolcusunu belirledi. Listenin ilk 10 sırasında milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız da yer aldı. İşte en değerli 21 yaş altı 100 futbolcu listesinin ilk 10 sırası...

En değerli genç futbolcular açıklandı: İlk 10'da 2 Türk yer aldı! İşte güncel piyasa değerleri... - Sayfa 1

10- KENAN YILDIZ / JUVENTUS

72.3 MİLYON EURO

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En değerli genç futbolcular açıklandı: İlk 10'da 2 Türk yer aldı! İşte güncel piyasa değerleri... - Sayfa 2

9- KOBBIE MAINOO / MANCHESTER UNITED

74.8 MİLYON EURO

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En değerli genç futbolcular açıklandı: İlk 10'da 2 Türk yer aldı! İşte güncel piyasa değerleri... - Sayfa 3

8- ARDA GÜLER / REAL MADRID

76.7 MİLYON EURO

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En değerli genç futbolcular açıklandı: İlk 10'da 2 Türk yer aldı! İşte güncel piyasa değerleri... - Sayfa 4

7- RICO LEWIS / MANCHESTER CITY

87.2 MİLYON EURO

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