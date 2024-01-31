En fazla bonservis harcaması yapan ülkeler açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
FIFA, futbol kulüplerinin uluslararası transferlerdeki bonservis harcamalarının 2023'te rekor kırdığını duyurdu. FIFA'nın Küresel Transfer Raporu'na göre 2023 yılında tüm zamanların rekoru olan 74 bin 836 uluslararası transfer yapıldı. Uluslararası transferde bonservise 9,63 milyar dolar harcandı. İşte geçen yıl uluslararası futbolcu transferinde en fazla bonservis harcaması yapan 10 ülke...
10. Belçika
Bonservis harcaması 241 milyon dolar
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9. Türkiye
Bonservis harcaması 260 milyon dolar
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8. Portekiz
Bonservis harcaması 269 milyon dolar
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7. Hollanda
Bonservis harcaması 318 milyon dolar
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