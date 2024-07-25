En-Nesyri rekor kırdı: İşte Süper Lig tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncular
Fenerbahçe, En-Nesyri'yi rekor bonservis bedeliyle Sevilla'dan transfer etti. En-Nesyri, Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli verilen isimler listesinin zirvesinde yerini aldı. Süper Lig tarihinde Jardel, Cengiz Ünder, Zaniolo gibi yüksek bonservis bedeliyle transfer oyuncular listenin üst sıralarında yer alıyor.
Fenerbahçe'nin İspanya ekibi Sevilla'ya 19,5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Faslı forvet Youssef En-Nesyri, Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli verilen isimler listesinin zirvesinde yerini aldı.
Sevilla'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken ve yeni sezonda Fenerbahçe formasını terletecek olan En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis ödemesi yapılan ismi olmayı başardı.
Faslı oyuncu, kendisi için yapılan bonservis ödemesiyle Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel'i geçti.
Galatasaray'ın 2000 yılında Portekiz ekibi Porto'dan 17 milyon Euro bonservis bedelle transfer ettiği Jardel'in rekoru, 24 yıl sonra kırıldı.