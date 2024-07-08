EURO 2024, 5 milli oyuncuya iyi geldi: Piyasa değerleri katlandı!
EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye Hollanda'ya 2-1 yenilse de, A Milli Takım'da 5 futbolcu turnuva boyunca gösterdikleri performanslarla dikkat çekti. 5 ismin piyasa değeri katlandı, oyuncular kariyer zirvesini yaşadı.
EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Takım'da 5 futbolcu gösterdikleri performanslarla kariyer zirvesini yaşadı.
Habertürk'ün haberine göre A Milli Takım'da 1 gol, 2 asistle EURO 2024'ün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Arda Güler'in piyasa değerinin 55 milyon euroyu bulduğu belirtiliyor.
19 yaşındaki genç futbolcu, EURO 2024'te 3 gole direkt katkı verirken yüzde 88 pas isabetiyle oynadı.
Fenerbahçe'de geçirdiği başarılı sezonu EURO 2024'teki performansıyla taçlandıran Ferdi Kadıoğlu, kendisini turnuvada izleyen Avrupa'nın dev kulüplerinin beğenisini topladı.