  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Spor
  4. EURO 2024'te dikkat çekmesi beklenen genç isimler: Listede tek Türk var

EURO 2024'te dikkat çekmesi beklenen genç isimler: Listede tek Türk var

The Guardian, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dikkat çekmesi muhtemel genç yıldız isimleri listeledi. Hazırlanan listede Ay-yıldızlı formayı terleten Kenan Yıldız da yer aldı. İşte The Guardian tarafından yapılan EURO 2024'te dikkat çekmesi muhtemel genç yıldızlar...

EURO 2024'te dikkat çekmesi beklenen genç isimler: Listede tek Türk var - Sayfa 1

Benjamin Sesko 

Slovenya, RB Leipzig, forvet

Yaş: 20

1 | 9
EURO 2024'te dikkat çekmesi beklenen genç isimler: Listede tek Türk var - Sayfa 2

Florian Wirtz 

Almanya, Bayer Leverkusen, ofansif orta saha

Yaş: 20

2 | 9
EURO 2024'te dikkat çekmesi beklenen genç isimler: Listede tek Türk var - Sayfa 3

Xavi Simons 

Hollanda, RB Leipzig, ofansif orta saha

Yaş: 20

3 | 9
EURO 2024'te dikkat çekmesi beklenen genç isimler: Listede tek Türk var - Sayfa 4

Lamine Yamal 

İspanya, Barcelona, kanat

Yaş: 16

4 | 9