EURO 2024'te dikkat çekmesi beklenen genç isimler: Listede tek Türk var
The Guardian, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dikkat çekmesi muhtemel genç yıldız isimleri listeledi. Hazırlanan listede Ay-yıldızlı formayı terleten Kenan Yıldız da yer aldı. İşte The Guardian tarafından yapılan EURO 2024'te dikkat çekmesi muhtemel genç yıldızlar...
Benjamin Sesko
Slovenya, RB Leipzig, forvet
Yaş: 20
1 | 9
Florian Wirtz
Almanya, Bayer Leverkusen, ofansif orta saha
Yaş: 20
2 | 9
Xavi Simons
Hollanda, RB Leipzig, ofansif orta saha
Yaş: 20
3 | 9
Lamine Yamal
İspanya, Barcelona, kanat
Yaş: 16
4 | 9