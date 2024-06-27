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EURO 2024'te son 16 turuna yükselen A Milli Takım ne kadar gelir elde etti?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda elde ettiği sonuçların ardından adını son 16 turuna yazdırdı. A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'ten elde ettiği para ödülü netlik kazandı.

EURO 2024'te son 16 turuna yükselen A Milli Takım ne kadar gelir elde etti? - Sayfa 1

EURO 2024 F Grubu'nun son maçında A Milli Futbol Takımı, Çekya ile karşı karşıya geldi. Hamburg'da oynanan maçın ardından A Milli Futbol Takımı adını son 16 turuna yazdırdı.

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EURO 2024'te son 16 turuna yükselen A Milli Takım ne kadar gelir elde etti? - Sayfa 2

Grup aşamasında oynanan 2 maçı kazanan A Milli Futbol Takımı'nın şu ana kadar kasasına koyduğu para ödülü belli oldu.

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EURO 2024'te son 16 turuna yükselen A Milli Takım ne kadar gelir elde etti? - Sayfa 3

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'e katılım ücreti olarak 9 milyon 250 bin Euro'luk gelir elde etti.

Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında kazanılan maçlara 1 milyon Euro para ödülü verildi.

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EURO 2024'te son 16 turuna yükselen A Milli Takım ne kadar gelir elde etti? - Sayfa 4

Gürcistan ve Çekya'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı bu performansıyla 2 milyon Euro daha elde etti.

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