EURO 2024'te son 16 turuna yükselen A Milli Takım ne kadar gelir elde etti?
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda elde ettiği sonuçların ardından adını son 16 turuna yazdırdı. A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'ten elde ettiği para ödülü netlik kazandı.
EURO 2024 F Grubu'nun son maçında A Milli Futbol Takımı, Çekya ile karşı karşıya geldi. Hamburg'da oynanan maçın ardından A Milli Futbol Takımı adını son 16 turuna yazdırdı.
Grup aşamasında oynanan 2 maçı kazanan A Milli Futbol Takımı'nın şu ana kadar kasasına koyduğu para ödülü belli oldu.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'e katılım ücreti olarak 9 milyon 250 bin Euro'luk gelir elde etti.
Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında kazanılan maçlara 1 milyon Euro para ödülü verildi.
Gürcistan ve Çekya'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı bu performansıyla 2 milyon Euro daha elde etti.