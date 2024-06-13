EURO 2024'ün genç yıldızları açıklandı: Türkiye'den de genç bir futbolcu listede yer aldı
EURO 2024'ün 'en iyi genç futbolcusu' ödülü için yapılan listede açıklandı.
EURO 2024'te "En iyi genç futbolcu" ödülüne en yakın 10 adayı belirlendi. BeSoccer'ın yaptığı listede Türkiye'den de genç yetenek yer aldı.
Turnuva sona erdikten sonra açıklanacak ödülü kazanabilmek için en fazla 23 yaşında olmak gerekiyor. Yani 1 Ocak 2002'den önce doğan futbolcuların bu ödülü alma şansı yok.
Ödülün favorileri şöyle:
10. Antonio Silva (Portekiz-Benfica)
Fazla tanınmayan genç stoper geleceğin en iyi savunmacıları arasında gösteriliyor. Dünya Kupası kadrosuna da çağrılmıştı, bu sefer ilk 11'de oynaması bekleniyor.
9. Rasmus Hojlund (Danimarka-Manchester United)
Danimarka'nın 9 numarası bu sezon 43 maçta 16 gol attı. Manchester United'da iyi bir performans gösterdi. Milli takım kariyeri ise kısa. 14 maçta 7 gol attı. İlk kez milli takım bazında büyük bir turnuvaya katılıyor.