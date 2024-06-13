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  4. EURO 2024'ün genç yıldızları açıklandı: Türkiye'den de genç bir futbolcu listede yer aldı

EURO 2024'ün genç yıldızları açıklandı: Türkiye'den de genç bir futbolcu listede yer aldı

EURO 2024'ün 'en iyi genç futbolcusu' ödülü için yapılan listede açıklandı.

EURO 2024'ün genç yıldızları açıklandı: Türkiye'den de genç bir futbolcu listede yer aldı - Sayfa 1

EURO 2024'te "En iyi genç futbolcu" ödülüne en yakın 10 adayı belirlendi. BeSoccer'ın yaptığı listede Türkiye'den de genç yetenek yer aldı.

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EURO 2024'ün genç yıldızları açıklandı: Türkiye'den de genç bir futbolcu listede yer aldı - Sayfa 2

Turnuva sona erdikten sonra açıklanacak ödülü kazanabilmek için en fazla 23 yaşında olmak gerekiyor. Yani 1 Ocak 2002'den önce doğan futbolcuların bu ödülü alma şansı yok.

Ödülün favorileri şöyle:

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EURO 2024'ün genç yıldızları açıklandı: Türkiye'den de genç bir futbolcu listede yer aldı - Sayfa 3

10. Antonio Silva (Portekiz-Benfica)

Fazla tanınmayan genç stoper geleceğin en iyi savunmacıları arasında gösteriliyor. Dünya Kupası kadrosuna da çağrılmıştı, bu sefer ilk 11'de oynaması bekleniyor.

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EURO 2024'ün genç yıldızları açıklandı: Türkiye'den de genç bir futbolcu listede yer aldı - Sayfa 4

9. Rasmus Hojlund (Danimarka-Manchester United)

Danimarka'nın 9 numarası bu sezon 43 maçta 16 gol attı. Manchester United'da iyi bir performans gösterdi. Milli takım kariyeri ise kısa. 14 maçta 7 gol attı. İlk kez milli takım bazında büyük bir turnuvaya katılıyor.

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