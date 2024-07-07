Fatih Terim'den Türkiye-Hollanda maçı yorumu: Turnuvada en rahat kazanabileceğimiz maç buydu
Dün akşam oynanan ve tüm ülkenin heyecanla takip ettiği Türkiye-Hollanda maçında milli takım, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak EURO 2024'e veda etti. Teknik direktör Fatih Terim, karşılamaya dair "Turnuvada en rahat kazanabileceğimiz maç buydu. Bizim için çok yazık oldu" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye, öne geçtiği karşılaşmada Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Hollanda, yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.
Teknik direktör Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'ın Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'e veda ettiği çeyrek final maçının ardından "Turnuvada en rahat kazanabileceğimiz maç buydu. Bizim için çok yazık oldu" dedi.
Daha önce 3 kez milli takımın teknik direktörlüğünü de yapan Terim, BeIN Sports'ta yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:
"İkinci yarı Weghorst’un girişi ile beraber Hollanda tempoyu arttırıp bireysel yetenekli oyuncuları da devreye sokunca daha etkili oldu. Biz maalesef ikinci yarının başında geriye çok yaslandık. Pas yapmayı unuttuk. Şimdi böyle bir anda Hollanda’nın baskısından kurtulamazsınız."