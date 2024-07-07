Fatih Terim'den Türkiye-Hollanda maçı yorumu: Turnuvada en rahat kazanabileceğimiz maç buydu

"İkinci yarı Weghorst’un girişi ile beraber Hollanda tempoyu arttırıp bireysel yetenekli oyuncuları da devreye sokunca daha etkili oldu. Biz maalesef ikinci yarının başında geriye çok yaslandık. Pas yapmayı unuttuk. Şimdi böyle bir anda Hollanda’nın baskısından kurtulamazsınız."