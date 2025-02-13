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Fenerbahçe-Anderlecht: Maç saati, kanal bilgisi ve muhtemel 11’ler: Temsilcimiz play-off turunda

Sarı-Lacivertli temsilcimiz bugün UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında evinde Anderlecht’i konuk edecek. İşte dev maçın saati, kanal bilgisi ve muhtemel 11’leri.

Fenerbahçe-Anderlecht: Maç saati, kanal bilgisi ve muhtemel 11’ler: Temsilcimiz play-off turunda - Sayfa 1

Temsilcilerimizin Avrupa Ligi mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe, evinde bugün Anderlecht takımını konuk edecek.

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Fenerbahçe-Anderlecht: Maç saati, kanal bilgisi ve muhtemel 11’ler: Temsilcimiz play-off turunda - Sayfa 2

Kıyasıya rekabetin olacağı zorlu play-off mücadelesinde her iki takım da son 16 turunda kozlarını paylaşacak. İşte maç öncesi Fenerbahçe-Anderlecht’in yayınlanacağı kanal, saat bilgisi ve muhtemel 11’ler. 

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Fenerbahçe-Anderlecht: Maç saati, kanal bilgisi ve muhtemel 11’ler: Temsilcimiz play-off turunda - Sayfa 3

FENERBAHÇE-ANDERLECHT SAAT KAÇTA


Temsilcimiz Fenerbahçe’nin evinde konuk edeceği Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşması Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Maçın hakemi ise Nikola Dabanovic. 

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Fenerbahçe-Anderlecht: Maç saati, kanal bilgisi ve muhtemel 11’ler: Temsilcimiz play-off turunda - Sayfa 4

Öte yandan Mücadelede Almanya'dan Pascal Müller VAR ve aynı ülkeden Robert Schröder AVAR olarak görev alacak.

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