Fenerbahçe-Anderlecht: Maç saati, kanal bilgisi ve muhtemel 11’ler: Temsilcimiz play-off turunda
Sarı-Lacivertli temsilcimiz bugün UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında evinde Anderlecht’i konuk edecek. İşte dev maçın saati, kanal bilgisi ve muhtemel 11’leri.
Temsilcilerimizin Avrupa Ligi mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe, evinde bugün Anderlecht takımını konuk edecek.
Kıyasıya rekabetin olacağı zorlu play-off mücadelesinde her iki takım da son 16 turunda kozlarını paylaşacak. İşte maç öncesi Fenerbahçe-Anderlecht’in yayınlanacağı kanal, saat bilgisi ve muhtemel 11’ler.
FENERBAHÇE-ANDERLECHT SAAT KAÇTA
Temsilcimiz Fenerbahçe’nin evinde konuk edeceği Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşması Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Maçın hakemi ise Nikola Dabanovic.