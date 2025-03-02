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  4. Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışında puan kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, Akdeniz ekibi Antalyaspor’u konuk edecek. Galatasaray derbisinde 0-0 skorla ayrılan sarı-lacivertliler, şampiyonluk için bu kez Antalyaspor’a karşı mücadele edecek. İşte Antalyaspor Fenerbahçe maçının kanalı, saati ve muhtemel 11’leri..

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? - Sayfa 1

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe, şampiyonluk rotasında emin adımlarla ilerliyor. Buruk yönetimindeki Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz hafta derbide evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Jose Mourinho yönetimindeki kanarya, bugün Akdeniz ekibi Antalyaspor takımını  konuk edecek.

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Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? - Sayfa 2

Peki Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve muhtemel 11’de kimler var? İşte maç öncesi öne çıkan tüm istatistikler…

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Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? - Sayfa 3

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftası kapsamında oynanacak Fenerbahçe-Antalyaspor maçı, 2 Mart, yani bugün oynanacak. 

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Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? - Sayfa 4

SAAT KAÇTA?


Her iki takımın mücadelesi Türkiye saati ile 20:30’da başlayacak.

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