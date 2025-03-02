Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışında puan kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, Akdeniz ekibi Antalyaspor’u konuk edecek. Galatasaray derbisinde 0-0 skorla ayrılan sarı-lacivertliler, şampiyonluk için bu kez Antalyaspor’a karşı mücadele edecek. İşte Antalyaspor Fenerbahçe maçının kanalı, saati ve muhtemel 11’leri..
Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe, şampiyonluk rotasında emin adımlarla ilerliyor. Buruk yönetimindeki Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz hafta derbide evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Jose Mourinho yönetimindeki kanarya, bugün Akdeniz ekibi Antalyaspor takımını konuk edecek.
Peki Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve muhtemel 11’de kimler var? İşte maç öncesi öne çıkan tüm istatistikler…
FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 26. haftası kapsamında oynanacak Fenerbahçe-Antalyaspor maçı, 2 Mart, yani bugün oynanacak.