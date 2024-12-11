Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta (CANLI İZLE)
UEFA Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ederken temsilcimiz Fenerbahçe, üç puan alıp yoluna devam etmek için İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig’de inişli çıkışlı yol seyreden sarı-lacivertliler, Slavia Prag galibiyeti sonrası ilk 24 için kritik virajı geçti. Ülker Stadyumu’nda oynanacak maçın kanal ve muhtemel 11’leri de belli oldu. Peki Fenerbahçe- Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Athletic Bilbao muhtemel 11’ler belli oldu!
Trendyol Süper Lig’de inişli çıkışlı bir dönemden Fenerbahçe, Avrupa’daki mücadelesine de kaldığı yerden devam ediyor. Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından odak noktasını bir kez daha UEFA Avrupa Ligi’ne çevirdi. Ligde Aradığı kanı bir türlü bulamayan Fenerbahçe, bu kez Avrupa Ligi’nde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. İşte Fenerbahçe- Athletic Bilbao maçı kanal bilgisi ve muhtemel 11’ler…
FENERBAHÇE-ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN?
UEFA’da zor günler geçiren Fenerbahçe, Union SG karşısında evinde aldığı 2-1'lik galibiyetle çıkışa geçerken, Twente ve Manchester United karşısında üst üste aldığı beraberliklerin ardından Hollanda ekibi AZ Alkmaar karşısında deplasmanda aldığı 3-1'lik mağlubiyetle üç Avrupa maçında galibiyet alamadı.
Üç maçtan sadece iki puan çıkaran Fenerbahçe, beşinci maç gününde Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle Slavia Prag karşısında 2-1 galip gelerek 25. sıradaki yerini üç puan yukarıya taşımayı başardı. Prag maçının ardından gözler bu kez Bilbao maçında…