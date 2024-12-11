Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta (CANLI İZLE)

Trendyol Süper Lig’de inişli çıkışlı bir dönemden Fenerbahçe, Avrupa’daki mücadelesine de kaldığı yerden devam ediyor. Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından odak noktasını bir kez daha UEFA Avrupa Ligi’ne çevirdi. Ligde Aradığı kanı bir türlü bulamayan Fenerbahçe, bu kez Avrupa Ligi’nde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. İşte Fenerbahçe- Athletic Bilbao maçı kanal bilgisi ve muhtemel 11’ler…