Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TFF’den açıklama
Trendyol Süper Lig’in 32,33 ve 33. hafta karşılaşmaları açıklandı. Takımların hangi gün oynayacağı belli oldu. Bununla birlikte Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisinin oynanacağı tarih de belli oldu. Galatasaray ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası’nda yara alan sarı-lacivertliler, Süper Lig’de şampiyonluk yolunda engelle karşılaşmak istemiyor. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün ve muhtemel 11’ler belli oldu mu?
Trendyol Süper Lig’in bitmesine artık az sayıda maç kaldı. Şampiyonluk yarışı her geçen gün gerilimi artırırken, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında hiç soğumayan bir rekabet var.
Geçtiğimiz haftalarda Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray, Fenerbahçe’yi kendi evinde mağlup ederek turu atlamayı başardı. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu karşılaşmada ağır bir yara aldı. Şimdi ise gözler Trendyol Süper Lig’e çevrildi. Bu kez sarı-lacivertliler, evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, derbi hangi gün ve saat kaçta oynanacak?
10 Nisan 2025 tarihi itibariyle TFF, Süper Lig'de 32, 33 ve 34. hafta maçlarının programlarını açıkladı. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin de tarihi belli oldu.