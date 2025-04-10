Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TFF’den açıklama

Geçtiğimiz haftalarda Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray, Fenerbahçe’yi kendi evinde mağlup ederek turu atlamayı başardı. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu karşılaşmada ağır bir yara aldı. Şimdi ise gözler Trendyol Süper Lig’e çevrildi. Bu kez sarı-lacivertliler, evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, derbi hangi gün ve saat kaçta oynanacak?