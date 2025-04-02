Fenerbahçe - Galatasaray canlı izle: Ziraat Türkiye kupası canlı yayın linki, şifresiz donmadan izle
Trendyol Süper Lig’in şampiyonluk yolundaki iki ekibi Ziraat Türkiye Kupası’nda karşı karşıya gelecek. Tek karşılaşmada Fenerbahçe, evinde Galatasaray’ı konuk edecek. Fenerbahçe - Galatasaray canlı yayın linki, ATV canlı yayın. Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın, şifresiz ve donmadan izle…
Trendyol Süper Lig’in iki iddialı takımı Fenerbahçe ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde derbiye ev sahipliği yapacak. Ligde kıyasıya mücadele eden iki takımın rotası şampiyonluk ve her iki takım Ziraat Türkiye Kupası’nı da müzesine götürmek istiyor.
Süper Lig yayınlarının aksine ZTK maçları genelde ulusal kanallarda yayınlanıyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve canlı yayın linki nedir? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçını şifresiz, donmadan canlı izleme linki…
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?
ZTK kapsamında oynanacak mücadelede Fenerbahçe - Galatasaray maçı, 2 Nisan 2025 Çarşamba bugün saat 20.45'te başlayacak.