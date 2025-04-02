Fenerbahçe - Galatasaray canlı izle: Ziraat Türkiye kupası canlı yayın linki, şifresiz donmadan izle

Trendyol Süper Lig’in iki iddialı takımı Fenerbahçe ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde derbiye ev sahipliği yapacak. Ligde kıyasıya mücadele eden iki takımın rotası şampiyonluk ve her iki takım Ziraat Türkiye Kupası’nı da müzesine götürmek istiyor.