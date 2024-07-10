FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI İZLE | Fenerbahçe Hajduk Split maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
Jose Mourinho ile birlikte farklı bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Lacivertliler bu çerçevede bugün saat 20.00'de Hırvatistan ekiplerinden Hajduk Split ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe hazırlık maçı canlı ve şifresiz izlemek için S Sport Plus kanalından takip edilebilir. Bir önceki Fenerbahçe hazırlık maçı canlı olarak Twitter ve YouTube üzerinden yayınlanmıştı. Peki Fenerbahçe Hajduk Split maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe hazırlık maçı izle için S Sport Plus ekranlarına gidebilirsiniz. Fenerbahçe, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık karşılaşmasına Hajduk Split karşısında çıkacak. Şimdiden büyük bir heyecanla beklenen Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı canlı şifresiz S Sport Plus ekranlarından takip edilebilecek. Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin bu hazırlık maçı taraftların da sıkı markajı altında. Son Fenerbaçhe hazırlık maçı canlı olarak YouTube ve Twitter üzerinden yayınlanmıştı. Ancak Fenerbahçe Hajduk Split maçı S Sport Plus da olacak. Peki Fenerbahçe ilk 11 belli oldu, hangi kanaldan Fenerbahçe maçı izlenir? İşte merak edilen tüm ayrıntılar.
FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI İZLE
Avusturya’da 2-13 Temmuz tarihleri arasında kamp yapan Fenerbahçe toplam 3 hazırlık maçı oynayacak. Admira Wacker maçının ardından sarı-lacivertlilerde gözler Hajduk Split maçına çevrildi. Fenerbahçe - Hajduk Split mücadelesi 10 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak. Mücadele Merkur Arena’da oynanacak. Fenerbahçe hazırlık maçı S Sport Plus ekranlarından canlı bir şekilde izlenebilecek.
FENERBAHÇE HAJDUK SPLIT MAÇI HANGİ KANALDA?
Sarı-lacivertlilerin ilk hazırlık mücadelesi Fenerbahçe’nin Youtube hesabından canlı olarak yayınlanmıştı. Hırvatistan’ın Hajduk Split takımıyla oynanacak mücadele ise S Sport Plus ekranlarından izleyiciyle buluşacak.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Lugano takımıyla eşleşti. Fenerbahçe ilk maçını deplasmanda 23 Temmuz’da oynarken rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz’da oynanacak.