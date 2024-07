FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI İZLE | Fenerbahçe Hajduk Split maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Fenerbahçe hazırlık maçı izle için S Sport Plus ekranlarına gidebilirsiniz. Fenerbahçe, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık karşılaşmasına Hajduk Split karşısında çıkacak. Şimdiden büyük bir heyecanla beklenen Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı canlı şifresiz S Sport Plus ekranlarından takip edilebilecek. Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin bu hazırlık maçı taraftların da sıkı markajı altında. Son Fenerbaçhe hazırlık maçı canlı olarak YouTube ve Twitter üzerinden yayınlanmıştı. Ancak Fenerbahçe Hajduk Split maçı S Sport Plus da olacak. Peki Fenerbahçe ilk 11 belli oldu, hangi kanaldan Fenerbahçe maçı izlenir? İşte merak edilen tüm ayrıntılar.