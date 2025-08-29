Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu kovdu: Ayrılık dış basında büyük ses getirdi! İşte haber başlıkları...
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli ekiple tüm kulvarlarda 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Mourinho'nun ayrılığı, dış basında da büyük yankı uyandırdı.
Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçıran Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verildi. Portekizli teknik adamın kovulması dış basında da büyük ses getirdi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, "Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya karşı alınan yenilgi Mourinho'ya pahalıya mal oldu." ifadeleri kullanıldı.
Eurosport İtalya da Mourinho'nun Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne götüremediği için görevine son verildiğini belirtti.