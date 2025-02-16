Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? Burak yılmaz vs Mourinho…

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında evinde Kasımpaşa’yı konuk edecek. Gözler, iki İstanbul takımının maçına çevrildi. Peki Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve canlı nasıl izlenir? Fenerbahçe-Kasımpaşa muhtemel 11’de kimler var, işte merak edilen her şey…