Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? Burak yılmaz vs Mourinho…
Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Fenerbahçe-Kasımpaşa saat kaçta, hangi kanalda, nasıl canlı izlenir ve muhtemel 11’de kimler var? İşte her iki takım arasında 44. randevuyu canlı izlemek için yapmanız gerekenler…
Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında evinde Kasımpaşa’yı konuk edecek. Gözler, iki İstanbul takımının maçına çevrildi. Peki Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve canlı nasıl izlenir? Fenerbahçe-Kasımpaşa muhtemel 11’de kimler var, işte merak edilen her şey…
FENERBAHÇE-KASIMPAŞA SAAT KAÇTA?
24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Kasımpaşa, bugün saat 19.00’da Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ev sahibi olan Fenerbahçe, taraftarıyla birlikte üç puan hedefine koşacak. Rakip takım ise yeni hocası Burak Yılmaz ile motive bir şekilde sahaya çıkacak.
MAÇ HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe’nin bu akşam evinde ağırlayacağı Kasımpaşa ile oynayacağı müsabaka, Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
İSTATİSTİKLER
Süper Lig’in iki İstanbul takımı Fenerbahçe ve Kasımpaşa, daha önce 43 kez karşı karşıya geldi. Oynanan maçlardan sarı-lacivertliler 35 kez sahadan galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 4 defa kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 108 gol gönderirken, Kasımpaşa da 38 gol sevinci yaşadı.