Fenerbahçe kaybetti, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte son durum...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Lille deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri değişti. İşte güncel durum...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fransa ekibi Lille, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Lille deplasmanında 90+1'de yediği gol sonrası sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin mağlubiyeti ile birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında en yakın takipçisinin gerisine düştü.
Çekya temsilcisi Sparta Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında FCSB ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Bu beraberlik sonrası Çekya'nın puanına 0.100'lük bir katkı sağlandı.
Sparta Prag'ın beraberliği sonrası Çekya'nın puanı 34.850'ye yükseldi. Fenerbahçe'nin Lille'e takılmasının ardından Türkiye'nin puanı ise 34.800'de kaldı.