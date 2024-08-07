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  4. Fenerbahçe kaybetti, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte son durum...

Fenerbahçe kaybetti, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte son durum...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Lille deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri değişti. İşte güncel durum...

Fenerbahçe kaybetti, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte son durum... - Sayfa 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fransa ekibi Lille, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Lille deplasmanında 90+1'de yediği gol sonrası sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

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Fenerbahçe kaybetti, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte son durum... - Sayfa 2

Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin mağlubiyeti ile birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında en yakın takipçisinin gerisine düştü.

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Fenerbahçe kaybetti, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte son durum... - Sayfa 3

Çekya temsilcisi Sparta Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında FCSB ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Bu beraberlik sonrası Çekya'nın puanına 0.100'lük bir katkı sağlandı.

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Fenerbahçe kaybetti, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte son durum... - Sayfa 4

Sparta Prag'ın beraberliği sonrası Çekya'nın puanı 34.850'ye yükseldi. Fenerbahçe'nin Lille'e takılmasının ardından Türkiye'nin puanı ise 34.800'de kaldı.

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