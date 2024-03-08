Fenerbahçe kazandı, fark açıldı: UEFA ülkeler sıralamasında son durum
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda deplasmanda karşılaştığı Union Saint-Gilloise'yi 3-0 yendi. Bu galibiyetle puanını 38,1’e yükselten Türkiye, en yakın rakipleri İskoçya ve Çekya’yla arasındaki farkı biraz daha açarak Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderebilmek adına gerekli olan ilk 10'a girmek için büyük avantaj sağladı.
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise'ye karşı 3-0'lık galibiyetiyle Türkiye ülkeler puanını 38,1’e yükseltti. Türkiye böylelikle en yakın rakipleri İskoçya ve Çekya’yla arasındaki farkı biraz daha açtı.
38,1 puanla 9. sıraya yerleşen Türkiye, Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderebilmek için mutlak gerekli olan ilk 10 sıra hedefinde mutlu sona çok yaklaştı.
Klasmanda İskoçya 36,05 puanla 10. sırada, Çekya ise 35,55 puanla 11. sırada bulunuyor.
UEFA kupalarında son 16 turu maçları itibarıyla Türkiye ve İskoçya’dan birer takım mücadele ederken, Çekya’dan 3 takım ter döküyor.