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  4. Fenerbahçe kazandı, fark açıldı: UEFA ülkeler sıralamasında son durum

Fenerbahçe kazandı, fark açıldı: UEFA ülkeler sıralamasında son durum

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda deplasmanda karşılaştığı Union Saint-Gilloise'yi 3-0 yendi. Bu galibiyetle puanını 38,1’e yükselten Türkiye, en yakın rakipleri İskoçya ve Çekya’yla arasındaki farkı biraz daha açarak Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderebilmek adına gerekli olan ilk 10'a girmek için büyük avantaj sağladı.

Fenerbahçe kazandı, fark açıldı: UEFA ülkeler sıralamasında son durum - Sayfa 1

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise'ye karşı 3-0'lık galibiyetiyle Türkiye ülkeler puanını 38,1’e yükseltti. Türkiye böylelikle en yakın rakipleri İskoçya ve Çekya’yla arasındaki farkı biraz daha açtı.

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Fenerbahçe kazandı, fark açıldı: UEFA ülkeler sıralamasında son durum - Sayfa 2

38,1 puanla 9. sıraya yerleşen Türkiye, Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderebilmek için mutlak gerekli olan ilk 10 sıra hedefinde mutlu sona çok yaklaştı.

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Fenerbahçe kazandı, fark açıldı: UEFA ülkeler sıralamasında son durum - Sayfa 3

Klasmanda İskoçya 36,05 puanla 10. sırada, Çekya ise 35,55 puanla 11. sırada bulunuyor.

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Fenerbahçe kazandı, fark açıldı: UEFA ülkeler sıralamasında son durum - Sayfa 4

UEFA kupalarında son 16 turu maçları itibarıyla Türkiye ve İskoçya’dan birer takım mücadele ederken, Çekya’dan 3 takım ter döküyor.

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