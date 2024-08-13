FENERBAHÇE LİLLE ŞİFRESİZ İZLE (13 AĞUSTOS 2024): Fenerbahçe Lille şifresiz veren kanallar.

FENERBAHÇE LİLLE ŞİFRESİ İZLE (13 AĞUSTOS 2024)

Fenerbahçe Lille şifresiz izle için EXXEN abonesi olmanız gerekiyor. Ülkemizde yayımlanan UEFA maçlarının yayın hakkını elinde bulunduran Exxen Dijital Platformu ücretleri de belirli bir paritede kullanıcılara sunuluyor. Peki Exxen üyeliği nasıl yapılır, ücretler ne kadar?

Exxen Web Sitesine Git: Tarayıcınızı açarak Exxen'in resmi web sitesine gidin.

Üye Ol veya Giriş Yap: Ana sayfada "Üye Ol" veya "Giriş Yap" seçeneklerinden "Üye Ol" seçeneğini tıklayın.

Bilgilerinizi Girin: Karşınıza gelen formda ad, soyad, e-posta adresi ve şifre gibi bilgilerinizi girin. Formu doldurduktan sonra "Devam" butonuna tıklayın.

Paket Seçimi: Üyelik türünüzü seçin. Exxen, farklı içeriklere ve reklamsız izleme seçeneklerine göre değişen paketler sunar. İhtiyacınıza uygun paketi seçin.

Ödeme Bilgileri: Seçtiğiniz pakete göre ödeme yapmanız gerekecektir. Kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi girerek ödeme işlemini tamamlayın.

Üyeliğinizi Tamamlayın: Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra üyeliğiniz aktif hale gelecektir.

exxen.com/tr'deki bilgiye göre Tüm hat tiplerinde Aylık Abonelik bedeli reklamlı paket için 181,25 TL ve reklamsız paket için 250 TL olup tüm vergiler dâhildir.

Exxenspor Paketi Seçilmesi Halinde; Tüm hat tiplerinde Aylık Abonelik bedeli reklamlı paket için 372,6 TL ve reklamsız paket için 437 TL olup tüm vergiler dâhildir.