FENERBAHÇE LİLLE ŞİFRESİZ İZLE (13 AĞUSTOS 2024): Fenerbahçe Lille şifresiz veren kanallar.
Fenerbahçe Lille şifresi izle (13 Ağustos 2024): Süper Lig devlerinden sarı-lacivertli ekip zorlu Lille maçına çıkıyor. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden ve bu nedenle turu İstanbul’a bırakan Fenerbahçe, eşleşmenin favorisi olarak da görülüyor. Google.com’da uzmanların ve ankete katılanların değerlendirmesine göre Fenerbahçe yüzde 50 oranla favori iken Lille’in kazanma oranı yüzde 24, maçın uzama oranı ise yüzde 26. Durum böyle iken ülkemizdeki sadece Fenerbahçeliler değil milyonlarca futbolsever de canı gönülden Fenerbahçe’yi destekliyor. İşte Fenerbahçe Lille şifresiz veren kanallar listesi…
Fenerbahçe Lille şifresi izle (13 Ağustos 2024): Fenerbahçe Lille şifresiz veren kanallar. Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme rövanş turu kapsamında Fenerbahçe Fransız temsilcisi Lille’i konuk ediyor. İlk maçı 2-1 kaybetse de Fenerbahçe turun favorisi olarak görülüyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 20:00’da hakemin düdüğüyle başlayacak. Fenerbahçe gol yemeden 2 gol atarsa doğrudan turlayacak. Skorda dengenin sağlanması halinde ise maç uzatmalara gidecek. Fakat yapılan anketlere katılanların çoğunluğu Fenerbahçe’yi favori görüyor. Bu kapsamda da keyifle geçmesi beklenen maçın şifresiz izleme ekranı araştırılıyor. Öte yandan karşılaşmayı şifresiz verecek kanallar da merak ediliyor. Biz de tüm detayları sizler için derledik…
FENERBAHÇE LİLLE ŞİFRESİ İZLE (13 AĞUSTOS 2024)
Fenerbahçe Lille şifresiz izle için EXXEN abonesi olmanız gerekiyor. Ülkemizde yayımlanan UEFA maçlarının yayın hakkını elinde bulunduran Exxen Dijital Platformu ücretleri de belirli bir paritede kullanıcılara sunuluyor. Peki Exxen üyeliği nasıl yapılır, ücretler ne kadar?
- Exxen Web Sitesine Git: Tarayıcınızı açarak Exxen'in resmi web sitesine gidin.
- Üye Ol veya Giriş Yap: Ana sayfada "Üye Ol" veya "Giriş Yap" seçeneklerinden "Üye Ol" seçeneğini tıklayın.
- Bilgilerinizi Girin: Karşınıza gelen formda ad, soyad, e-posta adresi ve şifre gibi bilgilerinizi girin. Formu doldurduktan sonra "Devam" butonuna tıklayın.
- Paket Seçimi: Üyelik türünüzü seçin. Exxen, farklı içeriklere ve reklamsız izleme seçeneklerine göre değişen paketler sunar. İhtiyacınıza uygun paketi seçin.
- Ödeme Bilgileri: Seçtiğiniz pakete göre ödeme yapmanız gerekecektir. Kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi girerek ödeme işlemini tamamlayın.
- Üyeliğinizi Tamamlayın: Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra üyeliğiniz aktif hale gelecektir.
exxen.com/tr'deki bilgiye göre Tüm hat tiplerinde Aylık Abonelik bedeli reklamlı paket için 181,25 TL ve reklamsız paket için 250 TL olup tüm vergiler dâhildir.
Exxenspor Paketi Seçilmesi Halinde; Tüm hat tiplerinde Aylık Abonelik bedeli reklamlı paket için 372,6 TL ve reklamsız paket için 437 TL olup tüm vergiler dâhildir.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 12 Ağustos 2024 Salı akşamı Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabaka, Exxen'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE LİLLE ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR.
Fenerbahçe Lille mücadelesi şifresiz veren kanalların tamamı ülkemizin dışında yayın yapıyor. Exxen Dijital haricinde mücadeleleri şifresiz izleyebileceğiniz kanallar şöyle:
- Arena Premium 2 BiH HD
- Arena Premium 2 Srbija HD
- Arena Sport 1 Slovakia HD
- Arena Sport 1 Slovenija HD
- Arena Sport 5 Hrvatska HD
- Canal 11 [online] (geo/R) 📺
- Canal 11 Portugal HD
- EXXEN Digital Türkiye [$] 📺
- Okko Sport Russia ($/geo/R)
- Persiana Sports HD
- RMC Découverte France 📺
- Sport TV2 Portugal HD
- Sport+ Qazaqstan
- Sportdigital FUSSBALL HD