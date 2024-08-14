Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte son durum...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Lille ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe normal süresini 1-0 üstün tamamladığı maçta Lille ile uzatmalarda 1-1 berabere kaldı ve bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.