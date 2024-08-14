Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte son durum...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Lille ile 1-1 berabere kaldı ve Devler Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe'nin Lille'e takıldığı maçtan sonra UEFA ülke puanında son durum netlik kazandı. İşte Fenerbahçe - Lille karşılaşması sonrası güncel UEFA ülke puan durumu...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Lille ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe normal süresini 1-0 üstün tamamladığı maçta Lille ile uzatmalarda 1-1 berabere kaldı ve bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği haftanın ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin en büyük rakibi Çekya'nın temsilcileri ise hata yapmadı.
Sparta Prag, FCSB deplasmanında 3-2 kazandı. Slavia Prag ise Union Saint Gilloise'yı deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti.
Fenerbahçe'nin Lille maçındaki beraberliği UEFA ülke puanına 0.1 puan katkısı sağladı. Çekya ekiplerinin aldığı iki galibiyet ise 0.4 puanlık katkı yarattı.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum netlik kazandı. Portekiz, 49 bin 516 puanla 7'nci sırada yer aldı. Portekiz'i 43 bin 200 puanla Belçika takip etti.