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  4. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte son durum...

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte son durum...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Lille ile 1-1 berabere kaldı ve Devler Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe'nin Lille'e takıldığı maçtan sonra UEFA ülke puanında son durum netlik kazandı. İşte Fenerbahçe - Lille karşılaşması sonrası güncel UEFA ülke puan durumu...

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte son durum... - Sayfa 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Lille ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe normal süresini 1-0 üstün tamamladığı maçta Lille ile uzatmalarda 1-1 berabere kaldı ve bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte son durum... - Sayfa 2

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği haftanın ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin en büyük rakibi Çekya'nın temsilcileri ise hata yapmadı.

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte son durum... - Sayfa 3

Sparta Prag, FCSB deplasmanında 3-2 kazandı. Slavia Prag ise Union Saint Gilloise'yı deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe'nin Lille maçındaki beraberliği UEFA ülke puanına 0.1 puan katkısı sağladı. Çekya ekiplerinin aldığı iki galibiyet ise 0.4 puanlık katkı yarattı.

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte son durum... - Sayfa 4

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum netlik kazandı. Portekiz, 49 bin 516 puanla 7'nci sırada yer aldı. Portekiz'i 43 bin 200 puanla Belçika takip etti.

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