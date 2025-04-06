Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Muhtemel 11’ler ve Tüm Detaylar

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray’a elenen Fenerbahçe, bu kez Trendyol Süper Lig’in 29 haftasında evinde Karadeniz ekibi Trabzonspor’u konuk edecek. Peki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Trabzonspor muhtemel 11’ler belli oldu.