Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Muhtemel 11’ler ve Tüm Detaylar
Galatasaray ile karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde elenen Fenerbahçe, bu kez Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Karadeniz ekibi Trabzonspor’u ağırlayacak. Fatih Tekke ile küllerinden doğan Trabzonspor, sarı-lacivertli ekibe konuk olacak. Peki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Trabzonspor muhtemel 11’leri.
Trendyol Süper Lig’de sular durulmuyor. Herkesin herkesi yenebildiği bu dönemde Galatasaray, derbide Beşiktaş’a kaybetmiş ve darbe almıştı. Bu durum Fenerbahçe camiasını sevindirirken Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe, kendi evinde derbide Galatasaray’a kaybederek şok yaşadı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray’a elenen Fenerbahçe, bu kez Trendyol Süper Lig’in 29 haftasında evinde Karadeniz ekibi Trabzonspor’u konuk edecek. Peki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Trabzonspor muhtemel 11’ler belli oldu.
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
29. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Trabzonspor mücadelesi 6 Nisan, yani bugün saat 19:00’da başlayacak. Her iki takım bugün kozlarını paylaşarak 3 puan için mücadele edecek.