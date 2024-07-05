Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu: İşte ödenecek ücret...
Fenerbahçe'de gelecek sezon adına transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, yeni golcüsünü buldu. Fenerbahçe'nin bu transferde 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı.
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Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinden koştuğu başarılı santrforun transferi konusunda anlaşmaya vardı.
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Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun transfer listesindeki ilk oyuncu için el sıkışıldığı kaydedildi.
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CNN Portekiz'in haberine göre; Fenerbahçe, Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri transferi için harekete geçti.
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