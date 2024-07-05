  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Spor
  4. Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu: İşte ödenecek ücret...

Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu: İşte ödenecek ücret...

Fenerbahçe'de gelecek sezon adına transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, yeni golcüsünü buldu. Fenerbahçe'nin bu transferde 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü

Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu: İşte ödenecek ücret... - Sayfa 1

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı.

1 | 7
Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu: İşte ödenecek ücret... - Sayfa 2

Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinden koştuğu başarılı santrforun transferi konusunda anlaşmaya vardı.

2 | 7
Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu: İşte ödenecek ücret... - Sayfa 3

Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun transfer listesindeki ilk oyuncu için el sıkışıldığı kaydedildi.

3 | 7
Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu: İşte ödenecek ücret... - Sayfa 4

CNN Portekiz'in haberine göre; Fenerbahçe, Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri transferi için harekete geçti.

4 | 7