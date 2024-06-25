Fenerbahçe'de 8 oyuncu listede! Jose Mourinho karar verecek
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de 8 oyuncu için karar verilecek. Jose Mourinho, bu futbolcuların kamptaki performanslarına göre sarı lacivertli takımdaki geleceğini belirleyecek.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girdi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Kapm dönemi birçok ismin takımdaki geleceği açısından da belirleyici olacak.
Yapılacak transferlerin yanı sıra gidecek oyuncular nedeniyle de işi kolay olmayan Portekizli teknik adam, toplamda 8 oyuncunun takımdaki kaderini belirleyecek.
Gönderilecekler listesinde adı geçen Luan Peres, Serdar Aziz, Krunic, Zajc, Crespo, Ryan Kent, Emre Mor ve Umut Nayir gösterecekleri performansla hocanın gözüne girmeye çalışacak.