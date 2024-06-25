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  4. Fenerbahçe'de 8 oyuncu listede! Jose Mourinho karar verecek

Fenerbahçe'de 8 oyuncu listede! Jose Mourinho karar verecek

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de 8 oyuncu için karar verilecek. Jose Mourinho, bu futbolcuların kamptaki performanslarına göre sarı lacivertli takımdaki geleceğini belirleyecek.

Fenerbahçe'de 8 oyuncu listede! Jose Mourinho karar verecek - Sayfa 1

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girdi.

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Fenerbahçe'de 8 oyuncu listede! Jose Mourinho karar verecek - Sayfa 2

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Kapm dönemi birçok ismin takımdaki geleceği açısından da belirleyici olacak.

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Fenerbahçe'de 8 oyuncu listede! Jose Mourinho karar verecek - Sayfa 3

Yapılacak transferlerin yanı sıra gidecek oyuncular nedeniyle de işi kolay olmayan Portekizli teknik adam, toplamda 8 oyuncunun takımdaki kaderini belirleyecek.

 

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Fenerbahçe'de 8 oyuncu listede! Jose Mourinho karar verecek - Sayfa 4

Gönderilecekler listesinde adı geçen Luan Peres, Serdar Aziz, Krunic, Zajc, Crespo, Ryan Kent, Emre Mor ve Umut Nayir gösterecekleri performansla hocanın gözüne girmeye çalışacak.

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