Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları... Mourinho, 6 futbolcunun biletini kesti
Yeni sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 6 yabancı futbolcuyu gözden çıkardı. Sarı-Lacivertliler, Mourinho'nun biletini kestiği isimlerle yollarını ayırıp yeni transferlere yer açacak.
Süper Lig'de 2024-25 sezonuna Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-Lacivertliler bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğunlaşıyor. Bu bağlamda Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler de netleşmeye başladı.
Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunduran Fenrebahçe'de teknik direktör Mourinho 6 futbolcuyu gözden çıkardı. Sabah'ın haberine göre Portekizli teknik adamın gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler şöyle:
Luan Peres