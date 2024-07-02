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  4. Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları... Mourinho, 6 futbolcunun biletini kesti

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları... Mourinho, 6 futbolcunun biletini kesti

Yeni sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 6 yabancı futbolcuyu gözden çıkardı. Sarı-Lacivertliler, Mourinho'nun biletini kestiği isimlerle yollarını ayırıp yeni transferlere yer açacak.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları... Mourinho, 6 futbolcunun biletini kesti - Sayfa 1

Süper Lig'de 2024-25 sezonuna Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

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Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları... Mourinho, 6 futbolcunun biletini kesti - Sayfa 2

Sarı-Lacivertliler bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğunlaşıyor. Bu bağlamda Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler de netleşmeye başladı.

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Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları... Mourinho, 6 futbolcunun biletini kesti - Sayfa 3

Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunduran Fenrebahçe'de teknik direktör Mourinho 6 futbolcuyu gözden çıkardı. Sabah'ın haberine göre Portekizli teknik adamın gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler şöyle:

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Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları... Mourinho, 6 futbolcunun biletini kesti - Sayfa 4

Luan Peres

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