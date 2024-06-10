  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Spor
  4. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho EURO 2024 favorilerini açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho EURO 2024 favorilerini açıkladı

EURO 2024'te geri sayım başlarken Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, favorilerini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho EURO 2024 favorilerini açıkladı - Sayfa 1

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 hakkında konuştu.

1 | 10
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho EURO 2024 favorilerini açıkladı - Sayfa 2

Portekiz basınından RTP'ye konuşan Mourinho, turnuva için favori adaylarını sıraladı.

2 | 10
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho EURO 2024 favorilerini açıkladı - Sayfa 3

Adayları hakkında konuşan Mourinho, "Sanırım herkes hemen hemen benim gibi düşünüyor" diyerek favorilerini açıkladı.

3 | 10
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho EURO 2024 favorilerini açıkladı - Sayfa 4

Mourinho, ilk 3 favorisi şöyle:

4 | 10