Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho EURO 2024 favorilerini açıkladı
EURO 2024'te geri sayım başlarken Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, favorilerini açıkladı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 hakkında konuştu.
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Portekiz basınından RTP'ye konuşan Mourinho, turnuva için favori adaylarını sıraladı.
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Adayları hakkında konuşan Mourinho, "Sanırım herkes hemen hemen benim gibi düşünüyor" diyerek favorilerini açıkladı.
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Mourinho, ilk 3 favorisi şöyle:
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