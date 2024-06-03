Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho: Avrupa'da üç kupayı kazanan tek isim
Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı. Mourinho, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan tek çalıştırıcı unvanına sahip. İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho'nun futbol geçmişi...
Fenerbahçe'nin sözleşme imzaladığı Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, Avrupa'da 3 kulvarda da kupa kazanan tek teknik direktör olarak dikkati çekiyor.
Sarı-lacivertli kulübün futbol A takımını emanet ettiği Mourinho, Avrupa'da "Özel biri" olarak tanımlanıyor.
Kısa süreli futbolculuk kariyerinin ardından 24 yaşında teknik adamlığa adım atan Mourinho, ilk deneyimini Setubal'in 17 yaş altı takımıyla yaşadı.
Jose Mourinho, 1996-2000 yılları arasında Barcelona'da tercüman ve yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunurken, İspanyol ekibinde 1996-1997 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.