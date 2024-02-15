  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Spor
  4. FIFA dünya sıralaması güncellendi... Türkiye kaçıncı sırada?

FIFA dünya sıralaması güncellendi... Türkiye kaçıncı sırada?

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği tarafından açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacak Türkiye, 1505,28 puanla iki basamak yükseldi ve 35. sıraya yerleşti. Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7, Çekya 40. sırada yer aldı. Listenin ilk 10 sırasında değişiklik olmadı. İşte FIFA dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler...

FIFA dünya sıralaması güncellendi... Türkiye kaçıncı sırada? - Sayfa 1

10- Hırvatistan

Puan: 1717,57

1 | 11
FIFA dünya sıralaması güncellendi... Türkiye kaçıncı sırada? - Sayfa 2

9- İtalya

Puan: 1718,82

2 | 11
FIFA dünya sıralaması güncellendi... Türkiye kaçıncı sırada? - Sayfa 3

8- İspanya

Puan: 1732,64

3 | 11
FIFA dünya sıralaması güncellendi... Türkiye kaçıncı sırada? - Sayfa 4

7- Portekiz

Puan: 1745,06

4 | 11