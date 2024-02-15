FIFA dünya sıralaması güncellendi... Türkiye kaçıncı sırada?
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği tarafından açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacak Türkiye, 1505,28 puanla iki basamak yükseldi ve 35. sıraya yerleşti. Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7, Çekya 40. sırada yer aldı. Listenin ilk 10 sırasında değişiklik olmadı. İşte FIFA dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler...
10- Hırvatistan
Puan: 1717,57
1 | 11
9- İtalya
Puan: 1718,82
2 | 11
8- İspanya
Puan: 1732,64
3 | 11
7- Portekiz
Puan: 1745,06
4 | 11