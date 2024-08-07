FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN (2024 OLİMPİYATLARI)? Türkiye İtalya saat kaçta?

TÜRKİYE İTALYA SAAT KAÇTA?

Türkiye İtalya maçı saat 21:00’da başlayacak. Yarı final diğer maçı ise Brezilya ile ABD arasında düzenlenecek. Brezilya-ABD karşılaşması ise aynı tarihte saat 17:00’da başlayacak.

2024 Paris Olimpiyatları’nda gururumuz olan Filenin Sultanları, Çin’i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselmiş ve İtalya’nın rakibi olmuştu. İtalya ise çeyrek final mücadelesinde Sırbistan’ı 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başarmıştı.