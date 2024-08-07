FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN (2024 OLİMPİYATLARI)? Türkiye İtalya saat kaçta?
Filenin sultanları yarı final maçı ne zaman (2024 olimpiyatları)? 2024 Paris Olimpiyatları Kadın Voleybol Çeyrek Final mücadelesinde rakiplerine parmak ısırtan Filenin Sultanları, Çin’i 3-2 mağlup etti. 2-1 seri üstünlüğünü koruyamayan ve maçın berabere bitmesine izin veren millilerimiz uzatma serisinde geriden gelerek Çin’i 3-2 mağlup etti. Böylece yarı final biletini kapan Sultanlar İtalya’nın rakibi oldu. Olimpiyatlara damga vuran maçı kaçırmak istemeyen sporseverler ise Türkiye İtalya saat kaçta? sorusuna yanıt aramaya başladı. Türkiye 2024 Paris Olimpiyat takvimi de belli olmuş oldu.
Filenin sultanları yarı final maçı ne zaman (2024 olimpiyatları)? Türkiye İtalya saat kaçta? sorularına yanıt aranıyor. Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 olimpiyatlarında adeta rakiplerine parmak ısırtan milli sporcularımız adından söz ettirmeye devam ediyor. Göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımımız da Çin karşısındaki başarısıyla çok konuşuldu. Çin’i geçerek olimpiyatlarda yarı finale yükselen Filenin Sultanları’na desteklerini göstermek isteyen sporseverler ise karşılaşmayı takip edebilmek için maç takvimini araştırıyor. İşte detaylar…
FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN (2024 OLİMPİYATLARI)?
Filenin Sultanları yarı final maçı 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Mücadele TRT tarafından naklen ve canlı olarak yayımlanacak. Sultanlar’ın final için şans arayacağı karşılaşma şifresiz olarak izlenebilecek.
Türkiye İtalya Paris Olimpiyatları 2024 yarı final maçı 8 Ağustos Perşembe günü saat 21:00’da TRT ekranlarında yayımlanacak.
TÜRKİYE İTALYA SAAT KAÇTA?
Türkiye İtalya maçı saat 21:00’da başlayacak. Yarı final diğer maçı ise Brezilya ile ABD arasında düzenlenecek. Brezilya-ABD karşılaşması ise aynı tarihte saat 17:00’da başlayacak.
2024 Paris Olimpiyatları’nda gururumuz olan Filenin Sultanları, Çin’i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselmiş ve İtalya’nın rakibi olmuştu. İtalya ise çeyrek final mücadelesinde Sırbistan’ı 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başarmıştı.
İtalya’ya C Grubu’nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milli takım, bu karşılaşmanın rövanşını almak için sahaya çıkacak. Grubunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak çeyrek finale yükselen Türkiye, çeyrek finalde Çin’i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi.