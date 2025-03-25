Forma satışından en çok kazanan kulüpler açıklandı! Üç büyükler kaçıncı sırada?
Forma satışından en çok kazanan kulüpler açıklandı! Üç büyükler kaçıncı sırada?
Avrupa'da 2023-2024 sezonunda forma ve ürün satışlarından en fazla para kazanan 20 kulüp sıralandı. GiveMeSport'un derlediği listede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da kendine yer buldu.
1- Real Madrid
196 milyon Euro
1 | 20
2- Bayern Münih
171 milyon Euro
2 | 20
3- Barcelona
171 milyon Euro
3 | 20
4- Liverpool
146 milyon Euro
4 | 20
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