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  4. Forma satışından en çok kazanan kulüpler açıklandı! Üç büyükler kaçıncı sırada?

Forma satışından en çok kazanan kulüpler açıklandı! Üç büyükler kaçıncı sırada?

Avrupa'da 2023-2024 sezonunda forma ve ürün satışlarından en fazla para kazanan 20 kulüp sıralandı. GiveMeSport'un derlediği listede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da kendine yer buldu.

Forma satışından en çok kazanan kulüpler açıklandı! Üç büyükler kaçıncı sırada? - Sayfa 1

1- Real Madrid

196 milyon Euro

1 | 20
Forma satışından en çok kazanan kulüpler açıklandı! Üç büyükler kaçıncı sırada? - Sayfa 2

2- Bayern Münih

171 milyon Euro

2 | 20
Forma satışından en çok kazanan kulüpler açıklandı! Üç büyükler kaçıncı sırada? - Sayfa 3

3- Barcelona

171 milyon Euro

3 | 20
Forma satışından en çok kazanan kulüpler açıklandı! Üç büyükler kaçıncı sırada? - Sayfa 4

4- Liverpool

146 milyon Euro

4 | 20