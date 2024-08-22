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  4. Futbol tarihinin en epic ve korkunç koreografileri! Hem ürkütüyor hem düşündürüyor…

Futbol tarihinin en epic ve korkunç koreografileri! Hem ürkütüyor hem düşündürüyor…

Futbol tarihinde holigan denilen fanatik taraftarların hazırladığı çarpıcı koreografiler hem ürkütüyor hem de düşündürüyor… İşte futbolseverlere göre en epic ve korkunç bazı koreografiler…

Futbol tarihinin en epic ve korkunç koreografileri! Hem ürkütüyor hem düşündürüyor… - Sayfa 1

1- FC Kaiserslautern - Bayer 04 Leverkusen mücadelesi öncesinde FC Kaiserslautern taraftarlarının açtığı korkunç şeytan. Şeytanın mızrağını batırdığı kazandaki Bayer 04 Leverkusen logosu göze çarpıyor.

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Futbol tarihinin en epic ve korkunç koreografileri! Hem ürkütüyor hem düşündürüyor… - Sayfa 2

1- FC Kaiserslautern - Bayer 04 Leverkusen mücadelesi öncesinde FC Kaiserslautern taraftarlarının açtığı korkunç şeytan. Şeytanın mızrağını batırdığı kazandaki Bayer 04 Leverkusen logosu göze çarpıyor.

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Futbol tarihinin en epic ve korkunç koreografileri! Hem ürkütüyor hem düşündürüyor… - Sayfa 3

2- Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki koreografisi.

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Futbol tarihinin en epic ve korkunç koreografileri! Hem ürkütüyor hem düşündürüyor… - Sayfa 4

2- Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki koreografisi.

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