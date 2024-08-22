Futbol tarihinin en epic ve korkunç koreografileri! Hem ürkütüyor hem düşündürüyor…
Futbol tarihinde holigan denilen fanatik taraftarların hazırladığı çarpıcı koreografiler hem ürkütüyor hem de düşündürüyor… İşte futbolseverlere göre en epic ve korkunç bazı koreografiler…
1- FC Kaiserslautern - Bayer 04 Leverkusen mücadelesi öncesinde FC Kaiserslautern taraftarlarının açtığı korkunç şeytan. Şeytanın mızrağını batırdığı kazandaki Bayer 04 Leverkusen logosu göze çarpıyor.
1- FC Kaiserslautern - Bayer 04 Leverkusen mücadelesi öncesinde FC Kaiserslautern taraftarlarının açtığı korkunç şeytan. Şeytanın mızrağını batırdığı kazandaki Bayer 04 Leverkusen logosu göze çarpıyor.
2- Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki koreografisi.
2- Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki koreografisi.