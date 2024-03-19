Futbol yorumcuları ikiye ayrıldı: Fenerbahçe ligden çekilirse ülke puanları silinecek mi? Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanı Ali Koç tarafından 2 Nisan'da Fenerbahçe'nin Süper Lig'ten çekilip çekilmeyeceğine dair karar alınacağını duyurması futbol yorumcularını ikiye böldü. Bir tarafta Fenerbahçe'nin alt lige düşmesi halinde ülke puanlarının silineceği yankılanırken bir yanda ise böyle bir şeyin söz konusu olmadığı konuşuluyor. Peki ülke puanları silinebilir mi? İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar ülke gündeminden düşmüyor. Yaşanan bu olayların ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, çarpıcı açıklamalarda bulunurken gerekirse Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi için 2 Nisan tarihinde görüşmelerin gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Türk futbolu ikiye bölünürken Fenerbahçe'nin olası bir ligden çekilmesi durumunda Türk futbol ve spor kamuoyunda nelerin değişeceği merak edildi. Yorumcu Tayfun Bayındır TRT Spor canlı yayında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: 1 | 7

"HİÇBİR TAKIM AVRUPA'YA GİDEMEYECEK" "Maddeler diyor ki; eğer bir takım ligden çekilirse, topladıkları ülke puanı toptan silinir veya bir bölümü silinir. Böyle bir durumda gelecek sezon hiçbir takım Avrupa'ya gidemeyecek" 2 | 7

Bayındır'ın bu açıklaması üzerine sosyal medya ve haber siteleri Türk takımlarının gelecek sezon Avrupa turnuvalarının hiçbirine gidemeyeceği yönünde haberler ve paylaşımlarla çalkalanmaya başladı. 3 | 7