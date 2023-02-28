Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu
Futbolda, FIFA en iyi ödülleri Paris'teki Pleyel Konser Salonu'nda sahiplerine verildi.
FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli oyuncusu Lionel Messi kazandı.
FIFA tarafından 2022 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Fransa'nın başkenti Paris'teki Pleyel Konser Salonu'nda düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 7. kez dağıtıldı.
Tören, 29 Aralık 2022'de hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin kariyerinden kesitlerin gösterimiyle başladı. Asıl adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele için verilen özel ödülü, eşi Marcia Aoki aldı.
Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda PSG'den Messi, yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.