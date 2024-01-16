Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
FIFA tarafından 2023'ün en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Londra'da düzenlendi. France Football dergisi ile ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 8. kez dağıtıldı. Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda Messi, yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.
Törene katılmayan 36 yaşındaki Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Manchester City'den Erling Haaland ve Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.
France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 8 kez alan Messi, FIFA'nın yılın oyuncusu ödülünü de 2009, 2019 ve 2022'den sonra 4. defa kazandı.
En iyi kadın futbolcu ödülünü, Barcelona formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı formasıyla da FIFA Dünya Kupası'nı kaldıran orta saha oyuncusu Aitana Bonmati aldı.
FIFA Kadınlar Dünya Kupası tarihinin en skorer ismi ve FIFA'nın yılın kadın oyuncusu ödülünü 6 kez alan 37 yaşındaki Brezilya futbolcu Marta'ya da FIFA Özel Ödülü verildi.
Geçen sezon Manchester City'yi UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İngiltere Federasyon Kupası'nda şampiyonluğu taşıyan İspanyol Josep Guardiola, Simone Inzaghi (Inter) ve Luciano Spalletti'nin (Napoli/İtalya Milli Takımı) önünde erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.