Galatasaray-Dinamo Kiev: Maç saati, yayınlanacağı kanal ve eksikler

Trendyol Süper Lig’de uzun süredir puan kaybı yaşamayan Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Hatayspor ile üç puanı bölüştü. Ligde giderek sancılı sürece giren sarı-kırmızılı ekip, bu hafta Avrupa yolundaki hedeflerine adım adım ilerlemek için sahaya çıkacak.