Galatasaray-Dinamo Kiev: Maç saati, yayınlanacağı kanal ve eksikler
Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray, Avrupa’da yoluna devam etmek için ligin 7. haftasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. İstanbul’da karşı karşıya gelecek her iki takım kozlarını paylaşacak. İşte Galatasaray-Dinamo Kiev maç saati, kanal bilgisi, eksikler ve merak edilen her şey!
Trendyol Süper Lig’de uzun süredir puan kaybı yaşamayan Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Hatayspor ile üç puanı bölüştü. Ligde giderek sancılı sürece giren sarı-kırmızılı ekip, bu hafta Avrupa yolundaki hedeflerine adım adım ilerlemek için sahaya çıkacak.
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, deplasmanda Galatasaray’n konuğu olacak. Peki Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün ve kanal bilgisi nedir? İşte merak edilen her şey!
GALATASARAY-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN
İstanbul’da RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 18.30'da başlayacak. Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Kevin Kaivoja'nın yapacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise Marko Liiva olacak.