Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş listede ama asıl sürpriz takım şaşırttı: 166 sıra birden yükseldi
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından açıklanan Mayıs 2025 listesinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor yer alırken, 166 sıra birden yükselen bir Süper Lig takımı sıralamaya damga vurdu.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Mayıs 2025 itibarıyla dünyanın en iyi futbol takımlarını güncelledi. Kurum, son 1 yıla ait performans, başarı ve istatistikleri baz alarak hazırladığı listeyi kamuoyuyla paylaştı.
Listede Avrupa devleri yerlerini korurken, bazı Türk takımlarının gösterdiği yükseliş dikkat çekti. Özellikle 166 sıra birden yükselen bir Türk kulübü, sıralamaya adeta damga vurdu.
İşte dünyanın en iyi takımları...