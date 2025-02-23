Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta: Derbi şifresiz mi?

Süper Lig’de şampiyonluk iddiası olan iki takım karşı karşıya geliyor. Bir yandan son haftaların olumsuz eleştirilen takımlarından Galatasaray, diğer yanda ise şampiyonluk inadını sürdüren Fenerbahçe. Her iki takım son maçlarında üç puan alırken, Avrupa Ligi’nde de mücadelesini sürdürdü.