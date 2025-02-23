Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta: Derbi şifresiz mi?
Türkiye’de milyonların merakla beklediği Galatasaray Fenerbahçe derbisine artık az bir zaman geldi. Peki Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe derbisi şifresiz izlenir mi?
Süper Lig’de şampiyonluk iddiası olan iki takım karşı karşıya geliyor. Bir yandan son haftaların olumsuz eleştirilen takımlarından Galatasaray, diğer yanda ise şampiyonluk inadını sürdüren Fenerbahçe. Her iki takım son maçlarında üç puan alırken, Avrupa Ligi’nde de mücadelesini sürdürdü.
Temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kalırken, ilk maçta attığı gollerle 5-2 skorla elemeyi başardı.
Galatasaray ise Avrupa Ligi’nde öylesine sert düşüş yaşadı ki, son AZ Alkmaar maçı ile turnuvaya veda etti. AZ Alkmaar ile evinde 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, önceki maçta yediği 4 gol ile toplam 6-3 skorla Avrupa’ya veda etti. Şimdi ise her takımın odak noktası derbi.