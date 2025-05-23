Galatasaray, golcüsüne bu kez veda ediyor! Victor Osimhen’e dudak uçuklatan teklif. 135 milyon...
Galatasaray kadrosuna bir anda dahil edilen ve beklentinin üzerinde performansıyla aylarca adından söz ettiren Victor Osimhen, ligde gol kralı olurken sarı-kırmızılılar ile ilk şampiyonluğunu da yaşadı. Osihen’in transfer durumu merak edilirken devreye yeni bir takım girdi. Öyle ki bir teklif yapıldı ki kimse ne diyeceğini bilemedi…
Galatasaray’ın İcardi’den sonra ikinci bomba transferi Victor Osimhen, sürpriz bir anda takıma dahil oldu.
Kimse Osimhen’den bu kadar olağanüstü performans beklemezken, Nijeryalı forvet bir anda tüm Galatasaraylılar’ın sevdiği, kopamadığı bir isim haline geldi.
Napoli’den kiralık olarak gelen 26 yaşındaki forvetin transfer durumu merak ediliyor. Taraftar ve yönetim Osimhen’in kalmasını isterken, dışarıdan gelen teklifler yıldız golcünün aklını çelebilecek düzeyde.