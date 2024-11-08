Galatasaray kazandı, Fenerbahçe kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken, Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise Kopenhag ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanları güncellendi. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Türk temsilcilerinin maçları tamamlandı. Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken, Fenerbahçe ise AZ Alkmaar mücadelesinde sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
1 | 12
Futbolseverler güncel UEFA ülke puanı sıralamasını merak ediyor.
İşte 8 Kasım 2024 tarihli güncel UEFA ülke puanı sıralaması...
2 | 12