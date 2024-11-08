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  4. Galatasaray kazandı, Fenerbahçe kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

Galatasaray kazandı, Fenerbahçe kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken, Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise Kopenhag ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanları güncellendi. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Galatasaray kazandı, Fenerbahçe kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum... - Sayfa 1

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Türk temsilcilerinin maçları tamamlandı. Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken, Fenerbahçe ise AZ Alkmaar mücadelesinde sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

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Galatasaray kazandı, Fenerbahçe kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum... - Sayfa 2

Futbolseverler güncel UEFA ülke puanı sıralamasını merak ediyor.

İşte 8 Kasım 2024 tarihli güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

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Galatasaray kazandı, Fenerbahçe kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum... - Sayfa 3

1- İNGİLTERE

94,303 PUAN

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Galatasaray kazandı, Fenerbahçe kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum... - Sayfa 4

2- İTALYA

83,606  PUAN

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