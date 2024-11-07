Galatasaray- Tottenham maçı kaçta, ne zaman? Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? Muhtemel 11’ler
Trendyol Süper Lig’de zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, Avrupa’daki mücadelesini de bırakmıyor. Sarı-kırmızılı ekip , UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında sahasında İngiltere Premier Lig'in iddialı ekibi Tottenham ile karşı karşıya geliyor. Avrupa turunda rakipleri giderek zorlaşan Galatasaray, İngiltere ekibini Rams Park’ta ağırlıyor. Peki Galatasaray-Tottenham maçı saat kaçta, ne zaman? Galatasaray-Tottenham hangi kanalda, muhtemel 11’ler…
UEFA Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 4.hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, evinde Rams Park’ta İngiliz ekibi Tottenham’ı konuk edecek. Zorlu rakibe karşı Sarı-kırmızılı ekip 3 puan için sahaya çıkacak.
Merakla beklenen Galatasaray-Tottenham maçına artık sayılı saatler kaldı. Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 maçın 2'sini kazanan ve 1'inde berabere kalan Galatasaray 7 puanla 5. sırada yer alırken, Tottenham ise 9 puanla 2. sırada yer alıyor. Her iki takım bugün kozlarını Rams Park’ta paylaşacak. Peki Galatasaray- Tottenham maçı kaçta, ne zaman? Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? Muhtemel 11’ler
GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz temsilcisi Tottenham'ı konuk edecek.