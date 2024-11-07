Merakla beklenen Galatasaray-Tottenham maçına artık sayılı saatler kaldı. Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 maçın 2'sini kazanan ve 1'inde berabere kalan Galatasaray 7 puanla 5. sırada yer alırken, Tottenham ise 9 puanla 2. sırada yer alıyor. Her iki takım bugün kozlarını Rams Park’ta paylaşacak. Peki Galatasaray- Tottenham maçı kaçta, ne zaman? Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? Muhtemel 11’ler